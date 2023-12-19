19 Декабря 2023
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Фото: uralfo.gov.ru

Полпред поздравил Екатеринбургское суворовское военное училище с 80-летием

Полномочный представитель президента поздравил коллектив и воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища с юбилеем образовательного учреждения. 80 лет назад, 19 декабря 1943 года, училищу было вручено Боевое Красное Знамя.

Владимир Якушев отметил, что из стен Екатеринбургского суворовского военного училища вышли тысячи блестящих выпускников. Многие продолжили военную карьеру, проявили себя как опытные офицеры, были удостоены званий Героя Советского Союза и России. Немало выпускников успешно реализовали себя в науке и общественной деятельности.

"Благодарю преподавательский состав училища и его руководителей за бесценный вклад в воспитание молодёжи! Вы не только даёте знания и знакомите с азами военной науки. Вы учите ребят быть честными и ответственными. Преодолевать сложности и идти к поставленным целям. Помогаете им стать достойными членами общества, на которых может положиться наша страна", – акцентировал полпред.

(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

История Екатеринбургского суворовского военного училища началась в городе Ельце Орловской области, где в 1943 году в числе первых в стране было создано Орловское суворовское военное училище. Город был выбран не случайно: в 1843 году в Орле располагался Орловский Бахтина кадетский корпус, преемником которого стало Орловское СВУ. Учебный год начался 1 декабря 1943 года, первый набор составил 514 человек. 19 декабря училищу было вручено Боевое Красное Знамя. В сентябре 1947 года Орловское суворовское военное училище перевели в город Свердловск, и с мая 1948 года оно стало Свердловским. В этот же год состоялся первый выпуск училища.

Более 70 выпускников удостоены высшего воинского звания "генерал", более 700 стали докторами и кандидатами наук, членами-корреспондентами Российской Академии наук, академиками, профессорами и заслуженными деятелями наук. Среди выпускников училища – один Герой Советского Союза и 12 Героев России (8 из них – посмертно).

Теги: Якушев, суворовское училище


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