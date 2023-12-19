Мэр Соликамска пригрозил жителям полицией за оскорбления

Глава Соликамского округа Евгений Самоуков намерен привлечь к ответственности жителей, грубо критиковавших работу администрации и местных энергетиков во время масштабной коммунальной аварии, сообщает "Ъ-Прикамье".

"Проводится сбор и анализ недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП "Теплоэнерго", комментариев с оскорбительной лексикой. Все эти материалы также будут направлены в правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности за оскорбления по ст. 5.61 КоАП РФ",— написал он в своем telegram-канале.

В настоящий момент пост удален.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял кадровые решения по итогам коммунальной аварии в Соликамске и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор.

В настоящий момент авария устранена. Тепло бесперебойно поступает во все дома. Управляющие компании точечно отрабатывают заявки жителей по внутридомовой отладке подачи тепла.