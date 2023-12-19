19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца судят за аферу при поставке феррованадия в Челябинск

На Среднем Урале направлено в суд дело о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался житель Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще в 2018 году мужчина получил от своего знакомого возможность управления юридическим лицом. После он создал интернет-сайт, на котором разместил ложные сведения о собственном производстве феррованадия – сплава, используемого как добавку при изготовлении и переплавке стали.

Этим заинтересовалась организация из Челябинска, которая захотела купить одну тонну феррованадия. В результате аферист похитил около 3 млн рублей, поступивших на счет подконтрольной ему фирмы. Никакого феррованадия в Челябинск он так и не отправил.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело екатеринбуржца направлено в Полевской городской суд Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, оперативное сопровождение по данному делу осуществляли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Фигурант ранее уже был судим за мошенничество. Своей вины он не признает. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Теги: мошенничество, поставка, Челябинск, суд


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