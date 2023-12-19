В Киеве могут частично закрыть на ремонт красную ветку метро

Красная ветка киевского метро может быть частично закрыта на ремонт, если экспертиза подтвердит аварийное состояние метромоста через Днепр, заявил глава бюджетного комитета Киевсовета Андрей Витренко. По его словам, последние два года мост находится в "уставшем" состоянии, но средства на ремонт инфраструктуры метро в бюджет удалось заложить только в этом году.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт. Если покажет экспертиза, что мост метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – цитирует Витренко издание ТСН.

При этом депутат добавил, что закрытие моста – это все же "апокалиптический сценарий", который будет иметь слишком серьезные последствия для города.