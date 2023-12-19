В Исландии в поверхности Земли образовался гигантский разлом

На юго-западе Исландии, недалеко от Рейкьявика в поверхности Земли образовался гигантский разлом, из которого начала поступать лава. Сейсмическая активность началась минувшей ночью рядом с вулканом на полуострове Рейкьянес. Сначала произошли несколько слабых подземных толчков. Они усилились в районе горы Хагафелл. Затем образовался разлом длиной около четырех километров. Сейчас власти и ученые наблюдают за активностью распространения лавы и огня, все службы готовы проводить эвакуацию при необходимости.

Хотя Исландия в целом находится рядом с тектоническим разломом и в зоне постоянной сейсмической активности, на полуострове Рейкьянес землетрясений и извержений не было много веков, однако все изменилось в 2021 году, когда здесь начали фиксировать подземные толчки.