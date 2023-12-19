19 Декабря 2023
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

По итогам модернизации 10 объектов водоснабжения качество воды улучшилось более, чем у 11 тысяч жителей Костромской области

В ходе еженедельного областного совещания директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК правительства Костромской области Сергей Кралин доложил о реализации в регионе мероприятий программы «Чистая вода». Данный проект является частью масштабного нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году в Костромской области реконструированы сети и объекты водоснабжения в Кадые, Чухломе, Солигаличе и поселке Николо-Шанга Шарьинского района. Построены станции водоподготовки в поселках Сущево и Сухоногово Костромского района. Кроме того, в 2023 году дополнительно установлено водоочистное оборудование за счет средств областного и местных бюджетов еще в четырех населенных пунктах Судиславского, Сусанинского и Чухломского районов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«План перевыполнен, вместо шести реконструировано десять объектов. Сейчас мы используем наиболее удачные типовые проекты, что помогло нам значительно упростить работу, снизить затраты и время на проектирование», - отметил директор регионального департамента Сергей Кралин.

Первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев подчеркнул, что подобная практика, когда при реализации программы используются наиболее оптимальные проекты, подтвердила высокую эффективность.

станция водоснабжения(2023)|Фото: adm44.ru

«Очень важно, когда есть уже отработанные технические решения, которые себя зарекомендовали. И мы понимаем, что каждый рубль, вложенный в них, дает наиболее оптимальную отдачу», - подчеркнул Алексей Афанасьев.

В целом, благодаря реализации в 2023 году мероприятий программы «Чистая вода», качество питьевого водоснабжения улучшено более чем для 11 тысяч человек.

По информации профильного департамента, в 2024 году также завершится строительство трех объектов в Мантурово, Костроме и Кадые. Будет введена в эксплуатацию станция водоподготовки в поселке Красное-на-Волге, а также начнется первый этап работ по подключению поселка Караваево к центральной системе водоснабжения города Костромы. Кроме того, водоочистное оборудование установят в Мисково и деревне Кузьмищи Костромского района и поселке Молодежный Красносельского района.

 

Теги: программа чистая вода, объекты водоснабжения, жкх


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