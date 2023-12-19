По итогам модернизации 10 объектов водоснабжения качество воды улучшилось более, чем у 11 тысяч жителей Костромской области

В ходе еженедельного областного совещания директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК правительства Костромской области Сергей Кралин доложил о реализации в регионе мероприятий программы «Чистая вода». Данный проект является частью масштабного нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году в Костромской области реконструированы сети и объекты водоснабжения в Кадые, Чухломе, Солигаличе и поселке Николо-Шанга Шарьинского района. Построены станции водоподготовки в поселках Сущево и Сухоногово Костромского района. Кроме того, в 2023 году дополнительно установлено водоочистное оборудование за счет средств областного и местных бюджетов еще в четырех населенных пунктах Судиславского, Сусанинского и Чухломского районов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«План перевыполнен, вместо шести реконструировано десять объектов. Сейчас мы используем наиболее удачные типовые проекты, что помогло нам значительно упростить работу, снизить затраты и время на проектирование», - отметил директор регионального департамента Сергей Кралин.

Первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев подчеркнул, что подобная практика, когда при реализации программы используются наиболее оптимальные проекты, подтвердила высокую эффективность.

«Очень важно, когда есть уже отработанные технические решения, которые себя зарекомендовали. И мы понимаем, что каждый рубль, вложенный в них, дает наиболее оптимальную отдачу», - подчеркнул Алексей Афанасьев.

В целом, благодаря реализации в 2023 году мероприятий программы «Чистая вода», качество питьевого водоснабжения улучшено более чем для 11 тысяч человек.

По информации профильного департамента, в 2024 году также завершится строительство трех объектов в Мантурово, Костроме и Кадые. Будет введена в эксплуатацию станция водоподготовки в поселке Красное-на-Волге, а также начнется первый этап работ по подключению поселка Караваево к центральной системе водоснабжения города Костромы. Кроме того, водоочистное оборудование установят в Мисково и деревне Кузьмищи Костромского района и поселке Молодежный Красносельского района.