В ЕС могут объявить 37 самолетов российских авиакомпаний угнанными

Парк самолетов иностранного производства, используемый российскими компаниями для полетов за рубеж, может сократиться на 37 единиц – есть риск ареста лайнеров в заграничных аэропортах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственника самолетов – лизинговую компанию ГТЛК.

Решение по делу будет оглашено 20 декабря. В случае, если суд удовлетворит требования истцов, может быть объявлено, что воздушные суда находятся в угоне.

Лайнеры были приобретены дочерней компанией GTLK Europe, которая из-за санкций попала под процедуру ликвидации. В настоящее время у нее в Высоком суде Ирландии пытаются незаконно изъять самолеты.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев заявлял, что, несмотря на то, что власти РФ разрешили российским авиакомпаниям не возвращать взятые в лизинг у иностранцев самолеты, перевозчики при помощи правительства пытаются выкупить эти машины, чтобы без риска ареста летать на них за границу. Он добавил, что у лизингодателей пытаются выкупить самолеты и на это уже потрачено порядка 300 млрд рублей. Министр не уточнил, какова доля государства в этой сумме.