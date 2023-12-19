Алексей Текслер рассказал Михаилу Мишустину и главам правительств СНГ об экспозиции Челябинской области на выставке-форуме «Россия»

19 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Челябинская область
Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер рассказал Михаилу Мишустину и главам правительств СНГ об экспозиции Челябинской области на выставке-форуме «Россия»

Накануне Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Они осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Со стендом Челябинской области гостей выставки познакомил Алексей Текслер.

Стенд Челябинской области позволяет гостям выставки «Россия» взглянуть на регион с разных сторон. Алексей Текслер рассказал, что в основе концепции стенда лежит слоган «Челябинская область. Все начинается с человека и его мечты». На стенде можно познакомиться с достопримечательностями региона, узнать о промышленном потенциале, достижениях в сельском хозяйстве, спорте, науке и культуре. Глава региона добавил, что основная задача стенда – сломать стереотипы о Челябинской области как о сугубо индустриальном регионе.

стенд челябинской области на выставке-форуме россия, вднх(2023)|Фото: gubernator74.ru

Отметим, на стенде также представлены проекты, которые реализуются совместно с предприятиями стран СНГ. Так, автозавод «Урал» Челябинской области в своем производстве использует запчасти, производимые в Республике Беларусь. Планируется, что в 2024 году потребность в этих поставках возрастет на 28% по отношению к показателям текущего года. Продукция белорусских предприятий используется в арктическом автобусе «Урал-427701-75».

текслер, мишустин, вднх(2023)|Фото: gubernator74.ru

В индустриальной зоне «Костанай» в Республике Казахстан планируется локализовать производственные мощности предприятия «ДСТ-Урал». Здесь будут производить несущие рамы, ходовые системы, навесное оборудование, кабины, баки для топлива, баки для гидравлической системы, а также собирать технику, монтировать все системы, элементы интерьера и экстерьера.

стенд челябинской области на выставке-форуме россия, вднх, омская(2023)|Фото: gubernator74.ru

«Уральская металлообрабатывающая компания» планирует строительство завода по производству водо-газотрубопроводной трубы в городе Шымкент или городе Актобе в Республике Казахстан.

Действующая в Челябинской области обувная фабрика расширена на территорию Таджикистана. Инвестпроект состоит из 2 этапов:
- в 2019 году открылась производственная площадка по выпуску заготовки верха обуви в городе Исфара. Ее производственная мощность в 2023 году составила 12 тыс. пар;
- в 2023 году открылась производственная площадка по выпуску готовой обуви в Худжанде. Производственная мощность в 2023 году достигла 12 тыс. пар в год.

Теги: алексей текслер, мишустин, выставка, вднх


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети