Алексей Текслер рассказал Михаилу Мишустину и главам правительств СНГ об экспозиции Челябинской области на выставке-форуме «Россия»

Накануне Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Они осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Со стендом Челябинской области гостей выставки познакомил Алексей Текслер.

Стенд Челябинской области позволяет гостям выставки «Россия» взглянуть на регион с разных сторон. Алексей Текслер рассказал, что в основе концепции стенда лежит слоган «Челябинская область. Все начинается с человека и его мечты». На стенде можно познакомиться с достопримечательностями региона, узнать о промышленном потенциале, достижениях в сельском хозяйстве, спорте, науке и культуре. Глава региона добавил, что основная задача стенда – сломать стереотипы о Челябинской области как о сугубо индустриальном регионе.

Отметим, на стенде также представлены проекты, которые реализуются совместно с предприятиями стран СНГ. Так, автозавод «Урал» Челябинской области в своем производстве использует запчасти, производимые в Республике Беларусь. Планируется, что в 2024 году потребность в этих поставках возрастет на 28% по отношению к показателям текущего года. Продукция белорусских предприятий используется в арктическом автобусе «Урал-427701-75».

В индустриальной зоне «Костанай» в Республике Казахстан планируется локализовать производственные мощности предприятия «ДСТ-Урал». Здесь будут производить несущие рамы, ходовые системы, навесное оборудование, кабины, баки для топлива, баки для гидравлической системы, а также собирать технику, монтировать все системы, элементы интерьера и экстерьера.

«Уральская металлообрабатывающая компания» планирует строительство завода по производству водо-газотрубопроводной трубы в городе Шымкент или городе Актобе в Республике Казахстан.

Действующая в Челябинской области обувная фабрика расширена на территорию Таджикистана. Инвестпроект состоит из 2 этапов:

- в 2019 году открылась производственная площадка по выпуску заготовки верха обуви в городе Исфара. Ее производственная мощность в 2023 году составила 12 тыс. пар;

- в 2023 году открылась производственная площадка по выпуску готовой обуви в Худжанде. Производственная мощность в 2023 году достигла 12 тыс. пар в год.