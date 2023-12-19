В Тюменскую область на новогодние праздники приедут 200 тысяч туристов

19 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: visittyumen.ru

В Тюменскую область на новогодние праздники приедут 200 тысяч туристов

Новогодние каникулы в Тюменской области проведут 200 000 туристов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Многие гостиницы, санатории, загородные комплексы сообщают о повышенном спросе на их услуги.

Губернатор Александр Моор пригласил туристов посетить регион в новогодние праздники.

"Всех приглашаю в Тюменскую область. Новогодние праздники — прекрасная возможность приехать с семьей и провести это время всем вместе", - говорится в обращении главы региона.

Губернатор поделился рекомендациями, какие места стоит посетить в Тюменской области, в интервью информационному агентству ТАСС. В качестве примера он привел тюменские термальные источники.

"Сегодня главным якорем, который притягивает к нам - это наши термальные источники. С одной стороны, это возможность в санаториях оздоровиться, потому что минеральная вода имеет оздоравливающий эффект, но в ней нельзя долго находиться. В остальных источниках - это возможность просто комфортно в теплой воде поплавать, когда вокруг зима. Тобольск - обязательно, куда нужно приехать. Когда я говорю туристам, почему нужно приехать. У нас есть два слогана. Первый - "В Сибирь по своей воле", второе: "Холодные снаружи, горячие внутри". Это и про наши термальные источники, а самое главное - это про нас, сибиряков, про наши горячие сердца", - сказал губернатор.

Теги: туризм, новогодние праздники, в сибирь по своей воле


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети