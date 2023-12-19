В Тюменскую область на новогодние праздники приедут 200 тысяч туристов

Новогодние каникулы в Тюменской области проведут 200 000 туристов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Многие гостиницы, санатории, загородные комплексы сообщают о повышенном спросе на их услуги.

Губернатор Александр Моор пригласил туристов посетить регион в новогодние праздники.

"Всех приглашаю в Тюменскую область. Новогодние праздники — прекрасная возможность приехать с семьей и провести это время всем вместе", - говорится в обращении главы региона.

Губернатор поделился рекомендациями, какие места стоит посетить в Тюменской области, в интервью информационному агентству ТАСС. В качестве примера он привел тюменские термальные источники.

"Сегодня главным якорем, который притягивает к нам - это наши термальные источники. С одной стороны, это возможность в санаториях оздоровиться, потому что минеральная вода имеет оздоравливающий эффект, но в ней нельзя долго находиться. В остальных источниках - это возможность просто комфортно в теплой воде поплавать, когда вокруг зима. Тобольск - обязательно, куда нужно приехать. Когда я говорю туристам, почему нужно приехать. У нас есть два слогана. Первый - "В Сибирь по своей воле", второе: "Холодные снаружи, горячие внутри". Это и про наши термальные источники, а самое главное - это про нас, сибиряков, про наши горячие сердца", - сказал губернатор.