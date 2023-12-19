Форум военно-патриотических клубов «Сибирь – территория мужества» открылся в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие в форуме на многофункциональной ледовой «Сибирь-Арене», поздравил участников с открытием.

Глава региона отметил: «Патриотическое движение в Новосибирской области – очень мощное. Оно заново показало себя в эти последние полтора года. Только военно-патриотических клубов, работающих с детьми и молодёжью, благодаря энтузиастам в системе образования, ветеранам боевых действий, общественникам сегодня работает по региону почти 600, из них 34 созданы в 2023 году. Они объединяют более 16 тысяч юных сибиряков. Мы должны показать, что нас – многие тысячи, чтобы те ребята, которые выполняют сегодня самые сложные боевые задачи в рамках специальной военной операции, были уверены в тех, кого они защищают и за кого они бьются. Чтобы Президент России мог твёрдо опереться на нашу поддержку в своих волевых решениях и вёл нас дальше, отстаивая суверенитет нашей страны и право на её развитие. От нас тоже очень многое зависит – мы должны привлекать как можно больше молодёжи в патриотическое движение. Очень важно, чтобы для ребят, приходящих в эти проекты, они были интересными и полезными. Именно поэтому было решено, что нам надо всем собраться в одном месте – и вот сегодня на первом военно-патриотическом форуме Новосибирской области встретились почти шесть тысяч участников таких клубов. Нам важно обмениваться опытом, делиться идеями, интересными наработками и проектами, потому что с каждым годом нас будет всё больше и больше. Благодаря этому массовому патриотическому движению мы будем побеждать не только сегодня, но и завтра и послезавтра, потому что за нами правда, с нами Бог, с нами наш Президент», – подчеркнул Андрей Травников.

На 50 выставочных площадках «Сибирь-Арены» организаторы отобразили всё многообразие направлений работы военно-патриотических клубов: от военно-прикладных видов спорта до агитбригад, от историко-краеведческих исследований до создания беспилотных летательных аппаратов.

Глава региона посетил опорные точки выставочной экспозиции и вручил Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора Новосибирской области, объём средств из областного бюджета, направленных на поддержку военно-патриотических клубов, патриотических объединений, на развитие материальной базы по сравнению с 2018 годом увеличен более чем в 20 раз. В 2018 году была оказана поддержка 45 клубам на сумму 1,5 млн руб., в 2023 году – 256 клубам на сумму 32 млн руб.

Одной из форм поддержки военно-патриотических объединений на региональном уровне является организация участия курсантов и педагогов в мероприятиях федерального уровня.

Организаторы мероприятия – министерство региональной политики Новосибирской области, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов.