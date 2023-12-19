Трамп будет шантажировать партнеров по НАТО торговыми пошлинами, если станет президентом

Дональд Трамп будет проводить более жесткую и резкую политику, если во второй раз займет пост президента США. Он будет меньше оглядываться и терпеть противодействие истеблишмента, попытается поставить на основные нужные ему посты лояльных людей, считают источники в среде политиков и дипломатов, опрошенные Reuters.

Лоялисты нужны будут Трампу в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ, это даст ему больше свободы, чем во время первого президентства. Свои люди позволят Трампу вести радикальную внутреннюю и внешнюю политику по самым разным вопросам.

Например, Трамп уже заявлял, что собирается бороться с мексиканскими картелями силами американского спецназа, хоть эти слова и не встретили поддержки властей Мексики. Другое направление – отношение с членами НАТО: здесь Трамп может ввести торговые пошлины для участников альянса, если те не выполнят свои обязательства по направлению не менее 2% ВВП на оборону. Наконец, поддержка Украины в военном конфликте с Россией может быть радикально сокращена. И это только несколько из радикальных шагов, на которые Трамп может пойти гораздо смелее, чем в первый срок.