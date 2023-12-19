Андрей Трубецкой вручил награды лучшим муниципальным служащим Сургутского района

В Сургутском районе отметили лучших муниципальных служащих. Ежегодный конкурс проводится уже семь лет подряд. Поздравил и вручил награды глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Этот конкурс проводят в муниципалитете, чтобы повысить профессиональное мастерство муниципальных служащих, простимулировать их нестандартно взглянуть на привычные задачи, найти новые решения, которые повысят эффективность работы профильных структур и администрации в целом.

"Благодаря вам об администрации Сургутского района – хорошее мнение, поэтому большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом, всех благ", - поздравил сотрудников Андрей Трубецкой.

Среди критериев, по которым оценивали проекты, – экономический и социальный эффекты для жителей Сургутского района, возможность реализации и тиражирования. В этом году на участие в конкурсе заявились 11 человек, шестеро из них победили.









"Первая цель – это поощрение и стимулирование муниципальных служащих Сургутского района к творческому подходу к исполнению своих должностных обязанностей для того, чтобы муниципальные служащие вкладывали больше своих сил, энергии для решения каких-то задач, которые ставит перед ними глава района", - рассказала начальник управления муниципальной службы, кадров и наград администрации Сургутского района Ольга Журавская.

Например, Юрий Егошин модернизировал систему интерактивных карт Сургутского района. Информационные панно, где размещена информация о муниципалитете для привлечения инвесторов и туристов. Такие карты представлены в Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге и Сургуте.





Победители муниципального этапа теперь смогут принять участие в окружном и федеральном конкурсах.



