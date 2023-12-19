В результате землетрясения в Китае погибли 118 человек

118 человек погибли в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай в Китае, сообщает Центральное телевидение КНР.

182 человека получили ранения, с 20 людьми потеряна связь.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло вечером 18 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.

Как передает РИА Новости, в результате толчков повреждены объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры. В провинции Ганьсу ввели второй из четырех возможных уровней реагирования.

В начале декабря у берегов Баку было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр толчка находился в Каспийском море, примерно в 50 км к северу от азербайджанской столицы. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.