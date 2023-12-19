19 Декабря 2023
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Фото: Администрация Сургута

ТОСы Сургута отмечены на региональном уровне федерального конкурса "Лучший дом. Лучший двор"

В Сургуте наградили участников федерального конкурса лучших практик по управлению многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор" в рамках проекта "Жители МКД". На региональном уровне отметили лучшие практики, в том числе сургутские. Победителями признаны семь участников из Сургута: неравнодушный житель, дачный кооператив и пять ТОСов.

Благодарственные письма от Главы Сургута Андрея Филатова и секретаря Ханты-Мансийского регионального отделения партии "Единая Россия" Бориса Хохрякова вручили председатель городской Думы Максим Слепов и директор МКУ "Наш город" Наталья Стебекова.

"Комфорт для каждого из нас начинается с уюта в квартире, подъезде, дворе. Это наше место силы! Для меня и коллег-депутатов важно, что сургутяне активно участвуют в благоустройстве города. Такой опыт шести товариществ собственников жилья и одного дачного товарищества Сургута отметили на региональном уровне всероссийского конкурса", – отметил председатель гордумы, представитель Команды Югры Максим Слепов.

Победители конкурса лучших практик по управлению многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор"(2023)|Фото: Администрация Сургута

В номинации "Лучший подъезд" отмечены активный житель дома Ксения Микулина и председатель ТОС № 28 Любовь Нургатина. В номинации "Лучший двор" – председатели ТОСов: "Лидер" – Людмила Шамро, ТОС № 33 – Марина Носова, ТОС № 3 – Людмила Романенко, ТОС № 23 – Наталья Кузнецова и председателя ТСН "Энергостроитель" Елена Артеева.

"Отрадно, что с каждым годом в проекты по благоустройству территории вовлекается больше людей. Такие проекты поддерживает и администрация города, и глава Сургута Андрей Сергеевич Филатов. Благодарим участников за активную жизненную позицию, привлечение людей к благоустройству дворов", – отметила Наталья Стебекова.

Проект стартовал в июле по инициативе партии "Единая Россия". Заявилось около 5 тыс. участников, из них – 48 югорчан.

Теги: ТОС, Сургут, конкурс


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