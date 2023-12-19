19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пассажир украл с карты таксиста 4,5 тысячи рублей

Очередная поездка для таксиста из Екатеринбурга закончилась кражей с его карты 4,5 тыс. рублей. С этим заявлением водитель и обратился в отдел полиции, рассказав и подробностях злосчастной поездки.

Как сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 13 декабря. по словам таксиста, около 14.00 на Мира, 3Е он забрал пассажира, который во время поездки попросил телефон, чтобы позвонить. Спустя несколько минут мужчина вернул водителю смартфон, а уже после поездки последний получил уведомление о списании с его счета средств.

Накануне горе-пассажира удалось найти. Им оказался ранее судимый за хранение наркотиков и кражу менеджер по аренде недвижимости 1994 года рождения. При опросе задержанный признался в содеянном и рассказал, что вместо звонка перевел с телефона таксиста средства на собственный счет. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета", за что фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полиция Екатеринбурга настоятельно рекомендует гражданам не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию. Не сообщайте никому PIN-код и CVV-код карты, а также срок ее действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее.

Теги: таксист, Екатеринбург, пассажир, карта


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