МВД: в Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в избиении участника спецоперации за замечание о парковке на тротуаре.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и области, 18 декабря в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте у дома №2 по Биржевому переулку. 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом стояли двое мужчин. Потерпевший указал им на неправильную парковку, в результате произошла перепалка, а затем драка. Избив пешехода, злоумышленники уехали.

Подозреваемые были задержаны через несколько минут. Ими оказались мужчины 31 и 33 лет. Против них расследуется дело о хулиганстве.