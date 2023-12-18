18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры исполнила мечты детей из Пыть-Яха, Сургута и Нижневартовска

Губернатор Югры Наталья Комарова исполнила мечты детей из Пыть-Яха, Сургута и Нижневартовска.

Анна Багина из Нижневартовска мечтала попробовать космическое питание. Губернатор передала девочке коробку с пищей в тюбиках. Другой участник акции, желание которого исполнила губернатор, - Давид Муралиев из Сургута. Он увлекается музыкой и снимает видеоролики на заказ, помогая семье. Его отец в данный момент находится в зоне специальной военной операции, защищает Родину. Подарок, который он просил, связан с его подработкой – ручной стабилизатор для смартфона.

Евгений Касимов из Нижневартовска мечтал побывать на съемочной площадке. Он получил приглашение на площадку короткометражного фильма, производство которого начнется в следующем году в Югре, сообщает департамент внутренней политики региона.

Теги: Наталья Комарова, "Елка желаний", дети


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