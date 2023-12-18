18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На одной из улиц Тюмени запретили использовать фейерверки

На тюменской пешеходной улице Дзержинского запретили использовать фейерверки. Заместитель главы города Пётр Вагин считает актуальной работу по информированию жителей и предпринимателей с этой улицы о требованиях пожарной безопасности и безопасности при использовании пиротехнических изделий.

"На этой улице сосредоточено много историко-культурных памятников, деревянных домов, уникальных наличников, а над пешеходным бульваром висят полюбившиеся многим гирлянды с лампочками. Чтобы сохранить пешеходную Дзержинского во всей красе, здесь не стоит запускать фейерверки. Подобные рекомендации будут уместны и для других локаций, не отвечающих требованиям по запуску пиротехнических изделий, предъявляемым к площадкам", - говорится в сообщении администрации Тюмени, опубликованном на сайте мэрии.

Напомним, улица Дзержинского в Тюмени — исторический центр города с памятниками архитектуры XIX-XX веков. Здесь сохранились образцы деревянного зодчества с богатыми наличниками, которые сегодня несуразно перемежаются с современными постройками из стекла и бетона. Улица ведет на набережную реки Туры — главную прогулочную зону города. О том, какие споры шли в преддверии превращения этой улицы в пешеходную, читайте здесь.

Улица Дзержинского в Тюмени(2021)|Фото: Накануне.RU

Улица Дзержинского в Тюмени(2021)|Фото: Накануне.RU

Улица Дзержинского в Тюмени(2021)|Фото: Накануне.RU

Улица Дзержинского в Тюмени(2021)|Фото: Накануне.RU

Теги: Фейерверк, Тюмень, администрация, улица Дзержинского


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