Игорь Бабушкин: В условиях санкций Астраханская область становится ключевой точкой развития Каспийского мультимодального транспортно-логистического узла

На заседании по морской деятельности министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский сообщил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, что около 90% грузов, проходящих через воднотранспортный узел региона, следуют в иранском направлении. При этом, грузооборот морских портов Астраханской области увеличился в полтора раза по сравнению с 2022 годом.



Глава ведомства отметил, что через Астраханскую область транзитом следуют грузы из Турции, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в Россию и в обратном направлении. Основную номенклатуру составляет зерно. За 11 месяцев этого года объем его перевалки увеличился в 2,5 раза.



«В условиях санкций Астраханская область становится ключевой точкой развития Каспийского мультимодального транспортно-логистического узла. С осени прошлого года отмечен уверенный рост объемов перевалки грузов в наших портах. Таких показателей не было более 10 лет», - подчеркнул Игорь Бабушкин.





Губернатор региона считает, что в дальнейшем грузооборот будет расти и дальше, тем более необходимыми ресурсами Астраханская область обладает. Дополнительные возможности для этого создаются благодаря увеличению пропускной способности Волго-Каспийского канала и условий для безопасного судоходства. Как доложил заместитель генерального директора Росморпорта Владимир Аборнев, в 2023 году для проведения дноуглубительных работ на Каспии были задействованы 40 судов. В начале декабря осадка Волго-Каспийского канала достигла 4,5 метров. Однако уровень Каспийского моря продолжает падать.



Вопрос по обмелению Волги и Куйбышевского водохранилища подняла журналист из Татарстана во время прямой линии с президентом. Корреспондент отметила, что все лето воду спускали в низовье реки для улучшения рыболовной отрасли в Астрахани. Глава государства признал проблему обмеления Волги. Ранее ее обсуждали в Государственной думе.



«Нам для нормального нереста необходимо было рыбную полку держать в этом году полтора месяца. Мы держали три недели, потому что в водохранилище не было воды. Проблема не в том, что в Астрахань все сливается, а потому что существует дефицит воды в зимний период», - прокомментировал Игорь Бабушкин.





Рост грузооборота по МТК «Север – Юг» требует строительства современного флота. Сегодня астраханские корабелы возводят суда для транспортного и дноуглубительного флота, а с 2023 года - современные контейнеровозы, адаптированные для работы на Каспии.



Как отметил генеральный директор Южного центра судостроения и судоремонта Анатолий Мишанов, из-за высокой нагрузки в 2024 году предприятию необходимо привлечь две тысячи специалистов. Для ранней профессиональной ориентации за последние два года при поддержке ОСК в Астраханской области открыли восемь инженерных судостроительных классов на базе четырех школ для детей с 5 по 11-й классы.





Кроме того, в Южном центре подготавливают рабочих на базе учебного центра предприятия, имеющего образовательную лицензию. За последние два года его выпускниками стали 500 человек.





«Судостроение – одна из ключевых отраслей промышленности Астраханской области, поэтому вопрос обеспечения наших верфей новыми заказами мы держим на особом контроле. Это не только залог стабильного экономического развития региона, но и сохранение рабочих мест для тысячи астраханцев», - считает губернатор Игорь Бабушкин.