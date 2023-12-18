В Березниках подвалы жилых домов затопило канализационными стоками

В Березниках подвалы жилых домов затопило канализационными стоками. О проблеме сообщили жители домов по ул. Танкистов, 61, Ломоносова, 135 в социальной сети "ВКонтакте" группе "Жилнадзор Березники", передает корреспондент Накануне.RU.

Люди жалуются на невыносимую вонь и сообщают, что обращения в управляющую компанию ни к чему не привели.

"Танкистов, 61 затоплен подвал, вонь стоит невыносимая. С августа не можем добиться решения проблемы. Проживание в квартире на первом этаже просто невозможно, при такой обстановке: постоянные головные боли, аллергия, невозможно дышать, испражнения находятся прямо под квартирой", - пишет местный житель.

"Ломоносова, 135 - с ноября месяца стоит невыносимая вонь канализацией во всех подъездах. Обращались и обращаемся в УК по сей день и в устном и письменном виде. УК передает заявки в БВК, чистки колодца не было до сих пор! Вчера с жильцами вскрывали два колодца, оба почти полные! Прошло больше месяца с момента первой заявки, никакого внимания в сторону нашего дома!" - говорится во втором сообщении.