18 Декабря 2023
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Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Валерия Звонарева

Стал известен победитель проекта «Медная лига КВН – 2023». Финал шестого сезона прошёл в Карабаше.

В решающей игре КВН встретились школьники из Карабаша, Кыштыма, Коркино и Первомайского. В проекте «Медная лига КВН» участвуют ученики школ, расположенных на территориях присутствия Русской медной компании. В этом году борьба за победу началась среди рекордного количества участников – 20-ти команд из Челябинской и Свердловской областей. В ходе отборочных этапов в финал прошли пять команд: «Симпатяги» и «5 копеек» из Кыштыма, «Нескучный дом» из Карабаша, «Дубль два» из Коркино и «Первомайка» из посёлка Первомайский Коркинского муниципального округа.

медная лига квн(2023)|Фото: Валерия Звонарева

Директор управления социальной политики РМК Мария Есенина рассказала о приоритетах в организации этого масштабного мероприятия: «Продумывая социальные проекты на территориях, мы в первую очередь ориентируемся на то, что интересно детям. На протяжении шести лет развивается «Медная лига КВН», растёт количество команд. В этом году участвовало порядка 240 школьников, впервые присоединилась команда из Полевского. Навыки, полученные во время подготовки, полезны детям, независимо от того, в какой сфере они будут развиваться в будущем».

В течение трёх месяцев ребята под руководством профессиональных юмористов учились написанию шуток, актёрскому мастерству и публичным выступлениям. Приветствия и импровизированные диалоги в конкурсе «Разминка» оценивали руководитель Уральской региональной лиги Международного Союза КВН Роман Казанцев, актёр Высшей лиги Евгений Шаймиев, автор и актёр Международной лиги Павел Слесарёв, стендап-комик Евгений Кожевин.

медная лига квн(2023)|Фото: Валерия Звонарева

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Тарасова отмечает: «Каждый год я наблюдаю, как растут участники. Они умеют по-детски мило шутить над жизненными ситуациями. У них появляются новые цели и задачи. Этот проект был создан для того, чтобы каждый ребёнок из любого посёлка и городка мог себя проявить. Играя в КВН, школьники учатся командообразованию, неординарному мышлению в неожиданных ситуациях».

Чемпионом «Медной лиги КВН – 2023» стала команда «Первомайка». До этого ребята дважды были бронзовыми призёрами проекта. Второе место заняла команда «Нескучный дом» Центра помощи детям города Карабаша. Они побеждали в первом и четвёртом сезонах лиги, а также получили Гран-при на фестивале КВН в этом году. На третьем месте – «Пять копеек». В прошлом сезоне им вручили награду за лучшую шутку.

медная лига квн(2023)|Фото: Валерия Звонарева

В этом году в номинации «Лучшая шутка финала» отмечена команда «Дубль два». Зрители встретили раскатом смеха сценку про внезапно подорожавшие яйца. В номинации «Лучший номер» отмечены парни из команды «Симпатяги» за танцы, глядя на которые невозможно было сдержать улыбки.

зрительный зал(2023)|Фото: Валерия Звонарева

«Медная лига КВН» проходит с 2017 года. Первое место занимали команды из Карталов и посёлка Томинский, трижды победу одерживали школьники из Карабаша.

Теги: медная лига квн, карабаш, русская медная компания, рмк, школьники


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