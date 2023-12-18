18 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ишиме медики спасли подростка, пострадавшего от отравления угарным газом

Медики областной больницы №4 спасли жизнь подростка, пострадавшего от отравления угарным газом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инцидент произошел в Сорокинском районе в разгар сильных морозов 10 декабря. Ребенка без сознания в закрытой комнате обнаружили рано утром родители.

Специалисты газовой службы пояснили, трубу котла затянуло куржаком, и угарный газ заполнил комнату подростка. К приезду бригады "скорой" всем троим потребовалась медпомощь. Родителям ее оказали на месте, а юношу госпитализировали в областную больницу №4 Ишима.

Более суток ребенку оказывали специализированную помощь в отделении анестезиологии-реанимации. После стабилизации состояния его перевели в профильное отделение. Сегодня его жизни ничего не угрожает, пациент выписан на амбулаторное лечение.

Родители поблагодарили врачей Ишима и фельдшеров "скорой помощи" села Большое Сорокино за их профессионализм и оперативное реагирование. Благодаря слаженной работе медиков ребенок жив и здоров.

"Хочется предупредить земляков о том, что с угарным газом нужно быть всегда начеку. Ведь он не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще никаких ощущений, для человека его присутствие так и остается незамеченным. Берегите себя и своих близких!" - заявила мама мальчика.

Теги: медики, отравление, угарный газ, подросток


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