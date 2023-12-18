Активисты Сургутского района в числе победителей конкурса инициативных проектов Югры

В рамках Северной школы консультантов инициативного бюджетирования прошло награждение победителей IV регионального конкурса "В инициативе будущее Югры" среди инициативных граждан, реализовавших проект инициативного бюджетирования в 2022 г.

Дипломами финалистов были отмечены: в двух номинациях ("Общественное участие" и "Народное признание") – "Молодежный центр в каждом селе", Сытомино, Лямина, инициатор – Екатерина Копаткина; в номинации "Самый оригинальный проект" – "Центр цифровой трансформации", Барсово, инициатор - Марина Бедрик.

"Инициативное бюджетирование – хорошая возможность для жителей самим поучаствовать в развитии своих поселений, района. А когда человек видит, что его проект был поддержан и реализован, то растет и уровень доверия к органам власти. Это достаточно эффективный инструмент совместной работы", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Дипломы и ценные подарки победителям вручили заместитель директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Александр Пономаренко и генеральный директор Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Дмитрий Сафиоллин. В округе конкурс проводился три раз. Ранее проекты Сургутского района уже были отмечены в числе победителей. Так, например, в 2022 г. дипломами финалистов награждены районные молодежные проекты: "Кавказ. Вчера. Сегодня. Завтра" (Белый Яр) и "Молодежная площадка" (Барсово). "Северная школа" в этом году длилась два дня. За это время прошли экспертные марафоны, дискуссионные панели, фестиваль реализованных проектов. Консультанты в области инициативного бюджетирования обменялись опытом и планами на следующий год.

"Мы будем подбирать новые форматы, новые видения, направления, где-то специфики, тренды развития инициативного бюджетирования, что мы сегодня с коллегами уже увидели, видим большое количество различных практик и разных подходов в их реализации, источников финансирования, привлечения граждан к этой тематики, и это важно. У нас более 20 субъектов РФ поучаствовали как офлайн, так и онлайн, и коллеги как раз-таки приехали сюда с одной целью – по сути, обмен опытом", - сказал заместитель директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Александр Пономаренко.

Андрей Трубецкой отмечает: "Представители Сургутского района ежегодно становятся призерами и победителями конкурсов грантов различного уровня. Причем, как физические лица, то есть инициативные жители, общественники, так и некоммерческие организации. Например, в этом году НКО успели заработать на конкурсах 27,9 млн рублей – это гранты губернатора, президента и Грант главы Сургутского района".