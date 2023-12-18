В Тюменской области усилена работа по выявлению наркопреступлений

В Тюменской области усилена работа по выявлению наркопреступлений, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией рассмотрели на заседании региональной антинаркотической комиссии под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.

За 10 месяцев 2023 года в Тюменской области (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года): количество смертельных отравлений наркотиками снизилось более чем на 18 %; смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано.

Отметим, что ранее реализацию государственной антинаркотической политики в Тюменской области проверила межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета, и ее деятельность была признана достойной оценки губернатором Александром Моором.

"Деятельность достойно оценена", - отметил Александр Моор.

Эти усилия свидетельствуют о систематической работе в данной области и стремлении к улучшению ситуации с наркотиками и наркоманией. В начале декабря губернатор во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой сообщил, что Тюменская область станет стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями.

Регион будет делиться опытом со всей Россией.

Проблемные семьи проводят время вместе в специальных центрах, родители учатся жить без алкоголя и наркотиков, возвращаются к нормальной жизни.