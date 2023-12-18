Микрохирургические операции на головном мозге теперь проводят астраханские хирурги

До конца 2023 года в операционной нейрохирургического отделения больницы им. Кирова выполнят еще не менее пяти подобных высокотехнологичных операций, которые проводятся только в федеральных клиниках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Астраханской области.

В рамках обучающей программы врачи совместно с научным сотрудником НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, врачом-нейрохирургом Натальей Полуниной провели две высокотехнологичные операции пациентам с патологиями головного мозга.

Первой пациенткой стала 32-летняя астраханка. Врачи удалили у девушки опухоль заднечерепной ямки. Операция прошла без осложнений. Женщина переведена в общую палату и идет на поправку.

Еще одну операцию экспертного класса провели 75-летнему мужчине с аневризмой головного мозга. Вмешательство также прошло без особенностей. Пациент продолжает лечение.

«Это большая победа для нас. Мы рады, что можем усовершенствовать свои навыки и помочь пациентам справиться с тяжелыми заболеваниями, не выезжая за пределы региона», - считает заведующий нейрохирургическим отделением Евгений Чечухин.