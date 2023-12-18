18 Декабря 2023
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Образование Омская область
Фото: Накануне.RU

По поручению Виталия Хоценко с 1 февраля 2024 года студентам-целевикам медколледжей Омской области установили ежемесячную выплату

Теперь охват мерой поддержки расширится. В Омской области больше студентов- целевиков медицинских колледжей смогут получить меру социальной поддержки. Ранее дополнительную выплату получали те, кто обучается на фельдшера.

С инициативой по повышению выплат студентам выступил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

С 1 февраля 2024 года студенты-целевики, обучающиеся в медицинских колледжах по специальности «Сестринское дело», смогут получать дополнительную ежемесячную выплату, сообщает в своем телеграмм-канале глава Омской области.

хоценко(2023)|Фото: t.me/HocenkoVP

Речь идет о студентах, заключившим договор целевого обучения в муниципальных образованиях именно с Центральной районной больницей. Договор предусматривает трудоустройство в районную больницу после получения диплома и отработку не менее 3 лет на должности специалиста со средним медицинским образованием. Ранее дополнительную выплату получали те, кто обучается на фельдшера. Теперь охват мерой поддержки расширится.

медицинский колледж в омске(2023)|Фото: omskportal.ru

Предлагаемые изменения направлены на решение проблемы укомплектования медицинскими работниками сельских учреждений здравоохранения.

Таким образом студенты, изъявившие желание заключить договор о целевом обучении, смогут получать дополнительно по 3 тысячи рублей ежемесячно. Всего на данный вид соцподдержки в 2024 году планируется направить более 3,3 млн. рублей и охватить ещё порядка 95 учащихся учреждений среднего профессионального образования медицинского направления, сообщает .

Теги: виталий хоценко, выплаты студентам, целевики, медучреждения


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