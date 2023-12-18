По поручению Виталия Хоценко с 1 февраля 2024 года студентам-целевикам медколледжей Омской области установили ежемесячную выплату

Теперь охват мерой поддержки расширится. В Омской области больше студентов- целевиков медицинских колледжей смогут получить меру социальной поддержки. Ранее дополнительную выплату получали те, кто обучается на фельдшера.

С инициативой по повышению выплат студентам выступил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

С 1 февраля 2024 года студенты-целевики, обучающиеся в медицинских колледжах по специальности «Сестринское дело», смогут получать дополнительную ежемесячную выплату, сообщает в своем телеграмм-канале глава Омской области.

Речь идет о студентах, заключившим договор целевого обучения в муниципальных образованиях именно с Центральной районной больницей. Договор предусматривает трудоустройство в районную больницу после получения диплома и отработку не менее 3 лет на должности специалиста со средним медицинским образованием. Ранее дополнительную выплату получали те, кто обучается на фельдшера. Теперь охват мерой поддержки расширится.

Предлагаемые изменения направлены на решение проблемы укомплектования медицинскими работниками сельских учреждений здравоохранения.

Таким образом студенты, изъявившие желание заключить договор о целевом обучении, смогут получать дополнительно по 3 тысячи рублей ежемесячно. Всего на данный вид соцподдержки в 2024 году планируется направить более 3,3 млн. рублей и охватить ещё порядка 95 учащихся учреждений среднего профессионального образования медицинского направления, сообщает .