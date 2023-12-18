18 Декабря 2023
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов: Кировская область планирует увеличить ВРП до 600 млрд рублей в 2024 году

Губернатор Кировской области Александр Соколов накануне дал развернутое интервью агентству ТАСС. 

Он отметил, что в этом году по показателям валового регионального продукта регион приблизился к 600 миллиардам рублей. Задача следующего года — достичь этой цифры. В 2023 году также фиксируется рост покупательской способности жителей Кировской области: если в прошлом году регион находился на 64-м месте в России, то сейчас на 46-м, прибавив почти 20 позиций.

"У нас рост заработной платы идет быстрее, чем уровень инфляции, рост промышленного индекса тоже идет быстрее, чем в целом в России — 109%, по объемам строительства жилья за прошлый год выросли на 10%", — сообщил Александр Соколов.

В центре внимания в следующем году останутся вопросы демографии. Если два года назад показатель миграции в Кировской области был минус 2 тысячи человек, то в этом году — плюс 900 человек.

александр соколов(2023)|Фото: kirovreg.ru

"Это важнейшая тенденция: люди поверили, что можно жить, развиваться, создавать семьи в Кировской области. С точки зрения повышения рождаемости со следующего года мы начинаем реализовывать беспрецедентную меру в России — мы первый регион, который будет доплачивать женщинам за рождение первенца до среднеобластного уровня заработной платы, — отметил Александр Соколов. — Мы готовы инвестировать в это любые деньги. Я с большим энтузиазмом воспринял Указ Президента об объявлении 2024 года годом семьи, поскольку это очень созвучно нашему пониманию жизни. Мы в регионе придумали программу «Вятка — территория детства», поставили задачу по реновации и обновлению в течение пяти лет всей инфраструктуры, связанной с детьми - школ, детских садов, школ искусств, спортивных сооружений".

Теги: александр соколов, врп, валовый региональнй продукт , демография, интервью, покупательская способность


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