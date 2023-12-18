18 Декабря 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Дочку "Мотовилихи" оштрафовали после неудачного испытания системы залпового огня

Дочку "Мотовилихи" оштрафовали после неудачного испытания системы залпового огня, сообщает "Ъ-Прикамье".

ЗАО "Специальное конструкторское бюро" не смогло оспорить штраф Нижегородского УФАС в размере 350 тыс. руб. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.49 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции).

Как следует из материалов дела, "оборонная дочка" "Мотовилихинских заводов" в рамках гособоронзаказа должна была передать Минобороны реактивную систему залпового огня БМ-21-1 "Торнадо-Г". В ходе испытаний блока электрооборудования боевой машины на воздействие атмосферных осадков он оказался негерметичен и был затоплен водой. В итоге изделие было признано не прошедшим испытания, отгрузка машины была приостановлена. Позже предприятие устранило недостатки.

С версией УФАС в ЗАО "Специальное конструкторское бюро" не согласились. В судах первой и апелляционной инстанций представители предприятия указывали, что у компании отсутствует субъективная сторона правонарушения. При этом они указывали на его малозначительность и просили прекратить производство по делу. Но в итоге сначала Арбитражный суд Пермского края, а затем и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержали позицию УФАС.

Теги: Мотовилихинские заводы, штраф, система залпового огня, УФАС, Специальное конструкторское бюро


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