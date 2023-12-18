18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Я доволен своей должностью": глава Екатеринбурга не хочет идти в губернаторы

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которого недавно заметили в школе губернаторов, как оказалось, не претендует на подобный пост в Свердловской области или другом регионе. По его словам, он доволен своей нынешней должностью, а прохождение обучения в школе губернаторов - не более чем способ выстраивания горизонтальной коммуникации с властями страны.

"В нашем городе живет 1,6 млн жителей. У большинства субъектов РФ нет такого населения, поэтому руководить таким городом - это большое счастье. Меня устраивает абсолютно моя карьера", - заявил градоначальник.

Он отметил, что участие в школе губернаторов - это серьезное повышение квалификации, которое не всегда ведет к должности главы региона. В первую очередь это выстраивание горизонтальных коммуникаций, поскольку слушателями в ней являются действующие сегодня руководители высокого уровня. Именно эту логику преследовали при создании школы - общение.

"Я с удовольствием это сейчас сделаю [работаю на посту мэра], поэтому губернаторских амбиций у меня нет. Меня устраивает моя нынешняя должность, и работать с таким губернатором, как у нас, это большое счастье и управленческая удача. А то, что куда-то, в какие-то регионы (стать губернатором) - я уралец. Уже 12 лет я здесь живу, очень люблю наш город и наш регион, и никуда отсюда не собираюсь", - добавил Орлов.

Теги: Орлов, школа гуюернатора


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