В Костромской области 250 единиц техники заняты на устранении последствий снегопадов

Как доложил в ходе еженедельного совещания директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин, последствия снегопада на дорогах межмуниципального и регионального значения сегодня устраняют порядка 200 единиц специализированной техники. В работах задействовано 175 человек. Для обработки дорожного полотна израсходовано более 1200 тонн противогололёдных материалов.

В уборке областного центра в течение суток задействовано более 60 единиц техники, израсходовано 123 тонны противогололедных материалов, вывезено более 120 кубометров снега.

На еженедельном областном совещании первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев призвал профильные ведомства и дорожные службы обратить особое внимание на содержание улиц, где в связи с выпавшими осадками и сформировавшимися снежными валами произошло сильное заужение проезжей части. Это способствует формированию аварийно-опасных ситуаций на дорогах.

«Мощные снегопады прошли по большей части центральной России. В целом, дорожные службы работают активно. Мы это видим. Но в то же время, хочу обратить ваше внимание на узкие улицы. Где наблюдается заужение проезжей части. В этом случае надо заниматься активно вывозом снега. Понимаю, что это одно из самых сложных и затратных мероприятий, но это надо делать. Также прошу обратить внимание на улицы, где большая концентрация социальных учреждений, активное движение общественного транспорта. Там тоже необходимо устранять заужение проезжей части и заниматься вывозом снега», - обратился Алексей Афанасьев к главе администрации города Костромы.

В минувшие выходные в ходе мониторинга дорожной ситуации сотрудниками регионального управления ГИБДД был выявлен ряд нарушений, связанных с ненадлежащим качеством содержания федеральной дороги Р-132 «Золотое кольцо». В адрес предприятия Упрдор Холмогоры, в чьем ведении находится трасса, направлено письмо с просьбой увеличить количеств рабочих и техники для зимней уборки дороги.