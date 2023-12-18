Трамвай в Академический должны запустить уже 22 декабря

Трамвайное движение в Академический район, скорее всего, запустят уже 22 декабря. Такую надежду высказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Я очень надеюсь, что в предстоящие выходные трамваи в Академический поедут. С 22 числа. С Преображенского парка до Вторчермета с прохождением по улице Радищева на 8 Марта. Там будет 20 остановок, 12 вагонов - из них большая часть двухсоставные. Поэтому очень надеюсь, что в субботу пассажиры уже смогут поехать на маршруте №1", - рассказал Алексей Орлов.

Пока в Академический район будут ходить старые вагоны трамваев, поскольку их обновление - это "недешевое дело". "Один вагон стоит 160 млн рублей. Нужно минимум 12 вагонов. Получается около 2 млрд руб.", - сообщил Орлов.

Он также добавил, что трамвай в Солнечный микрорайон планируется запустить после новогодних праздников. Сейчас проходит обкатка маршрута. По словам градоначальника, необходимо откорректировать всего один маршрут, после чего движение будет запущено.