18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Жительницу Березовского будут судить за поножовщину с третьим сожителем подряд

Жительница Березовского предстанет перед судом за нападение на третьего подряд сожителя. Для каждого из возлюбленных было выбрано одно и то же оружие - нож, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2007 году свердловчанка была осуждена за убийство сожителя на 8 лет в колонии. Выйдя на свободу, обвиняемая в ходе конфликта пырнула ножом второго сожителя, причинив тяжкий вред здоровью. За это она должна была отсидеть еще 4 года и один месяц, однако освободилась досрочно.

Вернувшись в Березовский, 52-летняя женщина неофициально трудоустроилась дворником в одну из местных организаций ЖКХ, а также встретила мужчину, с которым снова попыталась создать семью. Но и на этот раз не обошлось без ссор. В июле 2023 года в ходе конфликта свердловчанка крепче схватилась за нож, которым резала пиццу, и нанесла сожителю удар в область живота. К счастью, благодаря своевременно оказанной помощи, мужчина выжил.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, использованных в качестве оружия). Материалы направлены в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление местную жительницу ожидает до 10 лет лишения свободы.

Теги: поножовщина, Березовский, сожитель, суд


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