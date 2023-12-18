18 Декабря 2023
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Фото: накануне

Андрей Трубецкой: В Сургутском районе 19 школ и 20 садиков уже проверяют молочные продукты с помощью "Честного знака"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в декабре 19 школ и 20 детских садов муниципалитета ввели проверку молочных продуктов с помощью с помощью национальной системы маркировки "Честный знак".

Такая работа обязательна для муниципальных и государственных учреждений. Она позволяет добиться максимальной прозрачности в производстве и реализации продуктов, считает глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

трубецкой(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Первой ее опробовал Лянторский детский сад "Город детства", позже систему внедрили все образовательные организации района. Проверка маркировки в случае обнаружения контрафакта позволит немедленно его изъять, гарантировав безопасность детского меню. Нововведение касается и бутилированной воды. Что же до мясной продукции, то с 2018 года ее проверяют при помощи системы "Меркурий".

Сейчас в сфере образования проходит первый этап внедрения "Честного знака". Специалисты по логистике вводят в систему данные накладной. Только после этого молоко, сметана, творог, сыр, сливочное масло, йогурт и сгущенка поступают в школьное меню.

дети, детский сад(2023)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Второй этап запланирован на 2025 год. Тогда организации приобретут 2D-сканеры для проверки каждой бутылки молока и пачки масла.

"С начала использования "Честного знака" в наших образовательных организациях контрафакта не выявлено. Что касается бизнеса, то молочную продукцию и бутилированную воду по этой системе в муниципалитете реализуют уже более 400 торговых объектов", - сообщил Андрей Трубецкой.

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, детский сад, школа, "Честный знак"


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