В новых регионах России могут разрешить выбирать президента по украинским паспортам

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях избиркомы рассматривают возможность разрешить голосовать на предстоящих выборах президента России по украинским паспортам.

"Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 г.", - заявила "Известиям" глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Аналогичные заявления сделали и в профильных комиссиях ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Напомним, на прошлой неделе действующий президент Владимир Путин объявил о своем участии в выборах главы государства, куда он пойдет в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 г. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым, голосование продлится три дня – 15-17 марта.