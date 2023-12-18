В Москве запустили сервис записи на бракосочетание в необычных местах

В Москве запустили сервис записи на регистрацию брака "Наша свадьба". На выбор представлено 50 площадок, мэр столицы Сергей Собянин назвал портал "самым подробным и масштабным гидом".

"Есть как классические форматы — дворцы бракосочетания, так и более необычные — музей, аквариум, стадион и метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале Собянина.

По словам мэра, доступность услуг загсов в Москве увеличилась в четыре раза. Москвичам предоставили возможность зарегистрировать отношения в небоскребах, усадьбах, музеях, на стадионе "Спартак", в музее-заповеднике "Царицыно". Необычный формат регистрации выбрали уже более 48 тыс. пар.