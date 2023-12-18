В кортеж президента США врезался внедорожник

В кортеж президента США врезался внедорожник в центре города Уилмингтон в штате Делавэр. В момент инцидента самого Джо Байдена в кортеже не было – он находился на мероприятии в своем предвыборном штабе.

По данным СМИ, в автомобиль, который должен был закрывать колонну, въехал серебристый внедорожник. После столкновения водитель этой машины попытался выехать на перекрытый перекресток, но его окружили и задержали.

В секретной службе США, занимающейся охраной президента, уже заявили, что наезд, вероятно, не был преднамеренным, хотя все обстоятельства инцидента еще проверяются.

Также известно, что Джо Байден вместе с первой леди уехали из штаба в Делавэре сразу после инцидента.

Делавэр – "родной" штат для Байдена, он несколько десятилетий был сенатором от этого региона.