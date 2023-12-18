Путин заинтересовался интерактивом с СИБУРом на выставке "Россия"

Экскурсоводы рассказали, чем заинтересовали Владимира Путина на стенде Тюменской области на международной выставке “Россия”. Экскурсию для президента провели Илья Толстов и Екатерина Сталевская, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Мы с Ильей, как истинные тюменцы, счастливы, что нам выпала такая возможность - презентовать стенд нашего родного региона главе государства! Для нас это большой повод для гордости и мотивация развиваться дальше и брать новые высоты. С коллегой рассказывали о нашем регионе счастливых людей, проходя по выставке, презентовали работу интерактивов - собирали формулу тюменского счастья на интерактивной карте Тюменской области, перерабатывали пластиковые крышечки на мини-заводе "СИБУРа", - рассказала Екатерина Сталевская.

На интерактивном стенде Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" пять тематических зон: "Удивление", "История и открытия", "Дом" ,"Семья", "Мечтать вместе".

"Одним из объектов заинтересованности Владимира Путина стали наши тюменские наличники, а также интерактив с СИБУРом. Впечатления только положительные, я думаю, мы достойно представили стенд Тюменской области, даже смогли где-то удивить”, - уверен Илья Толстов.

Более 200 тысяч человек побывали на экспозиции Тюменской области на международной выставке "Россия" с первого дня открытия, 4 ноября.