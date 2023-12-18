Применяющие технологии искусственного интеллекта компании сократили траты

94% компаний, которые начали применять технологии искусственного интеллекта для выполнения бизнес-задач, заявили, что это позволило им сократить затраты.

Об этом говорится в результатах совместного исследования консалтинговой компании "Яков и партнеры" и "Яндекса". Каждая третья компания уверена, что использование ИИ в будущем поможет ей увеличить выручку.

Около 70% компаний оценили реальный финансовый эффект на EBITDA от внедрения ИИ в размере до 5%, сообщает Forbes.

Ранее "Яндекс" включили в число компаний, вносящих наибольший вклад в развитие искусственного интеллекта.