В Калужской области ребенка убило снегом с крыши дома

В городе Кондрово Калужской области семилетнего ребенка убило, сошедшим с крыши жилого дома снегом.

О трагедии сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU. Инцидент произошел во дворе жилого дома где жил мальчик. Сообщается, что ребенок гулял, снег рухнул с крыши частного одноэтажного дома.

"Скорая" приехала на место через 14 минут, однако ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.