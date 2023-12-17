Игорь Бабушкин: Вместе мы победим! Путин – наш Президент!

На XXI съезде партии «Единая Россия» более тысячи делегатов единогласно поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах Президента.

"Считаю это единственно верным решением для нашей страны. Победа Владимира Владимировича на выборах – это победа России. Под его руководством страна будет продолжать развиваться и укреплять свои позиции на международной арене", - поделился впечатлениями губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

"Перед Россией стоят масштабные исторические задачи, которые мы сможем решить, только объединившись. И сегодня, как никогда, россияне показывают сплоченность. Перед пленарным заседанием председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев дал старт отправке гуманитарного конвоя из всех регионов на новые территории!, - сообщил глава Астраханской области.

Важно отметить, что Астраханская в подшефный Кременской район и бойцам на передовую отправила предметы первой необходимости, продукты и технику, новогодние игрушки и ели для организации праздников. Также передали автоцистерну для подвоза воды населению, готовы к передаче две машины УАЗ (буханка) и новогодние подарки для военнослужащих.

"Вместе мы победим! Путин – наш Президент!", - резюмировал Игорь Бабушкин