18 Декабря 2023
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Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин: Вместе мы победим! Путин – наш Президент!

На XXI съезде партии «Единая Россия» более тысячи делегатов единогласно поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах Президента.

съезд единой россии, путин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Считаю это единственно верным решением для нашей страны. Победа Владимира Владимировича на выборах – это победа России. Под его руководством страна будет продолжать развиваться и укреплять свои позиции на международной арене", - поделился впечатлениями губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Перед Россией стоят масштабные исторические задачи, которые мы сможем решить, только объединившись. И сегодня, как никогда, россияне показывают сплоченность. Перед пленарным заседанием председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев дал старт отправке гуманитарного конвоя из всех регионов на новые территории!, - сообщил глава Астраханской области. 

мониторы, единая россия(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Важно отметить, что Астраханская в подшефный Кременской район и бойцам на передовую отправила предметы первой необходимости, продукты и технику, новогодние игрушки и ели для организации праздников. Также передали автоцистерну для подвоза воды населению, готовы к передаче две машины УАЗ (буханка) и новогодние подарки для военнослужащих.

отправка гуманитарной помощи на донбасс(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Вместе мы победим! Путин – наш Президент!", - резюмировал Игорь Бабушкин

Теги: игорь бабушкин, съезд единой россии, владимир путин


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