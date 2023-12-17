В Удмуртии трое человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковушкой

В Удмуртии при столкновении школьного автобуса с легковушкой пострадали 14 человек, сообщила в своем Telegram-канале вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук.

Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение. Госпитализированы три человека. Женщина - в Игринской районной больнице, мужчина - в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в Первую Республиканскую клиническую больницу.

ДТП произошло сегодня, на 251 километре трассы М-7 "Волга" между деревнями Малые Мазьги и Чутырь Игринского района. Столкнулись легковой автомобиль "Лада Веста" и микроавтобус "ГАЗЕЛЬ-NEXT". Пассажирами автобуса были школьники, которые ехали на соревнования.