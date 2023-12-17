В России будет создан Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

В России будет создан Ленинградский военный округ и концентрировать там воинские подразделения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам главы государства, ранее с Финляндией у России были хорошие отношения. Все споры, в том числе территориального характера в середине 20-го века, давно решены. Однако ситуация меняется, поскольку Финляндию "затащили в НАТО".

"Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто",— сказал президент

Владимир Путин заявил, что у России нет интереса "ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного" воевать со странами НАТО.

"У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений",— добавил он.