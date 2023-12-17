17 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Таможня Германии планирует конфискацию рождественских подарков из России

Германская таможня предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в ФРГ из России, в связи с необходимостью соблюдения санкционного режима, сообщает ТАСС.

Ведомство в своем сообщении напомнило о принятом Советом ЕС 31 июля 2014 года регламенте № 833/2014.

"Вследствие этого ввоз множества товаров различного характера из России запрещен. Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлозу и бумагу, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химические изделия, включая такие готовые химические изделия, как косметика", - то есть на пунктах пограничного контроля могут остаться в том числе книги или игрушки.

В таможне подчеркнули, что "нет исключений из запрета подарочных посылок, которые подпадают под приложение санкционного регламента и иногда отправляются частным лицом другому частному лицу в таможенной зоне ЕС". "Изделия, подпадающие под санкции, могут быть арестованы, то есть конфискованы".

В 2023 году в Германии фиксировались отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан автомобилей, зарегистрированных в РФ и временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита. В регламенте Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014 "Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине" прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран ЕС ряда товаров, включая автомобили. Таможня ФРГ понимает под термином "ввоз" любое физическое перемещение товаров в ЕС, то есть не только для продажи.

Теги: санкции, таможня, Германия, подарки


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