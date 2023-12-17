Российские ПВО отбили ночную атаку 33 украинских беспилотников

Сегодня ночью российскими силами ПВО была предотвращена атака 33 украинских беспилотников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Киев пытался нанести удары сразу по трем российским регионам.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.

Утром, ПВО отразили атаку еще двух беспилотников над территорией Волгоградской области.