СКР установил 11 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Садовод"
Следственный комитет установил уже 11 человек, причастных к беспорядкам на столичном рынке "Садовод". Шестеро из них доставлены на допрос, остальных разыскивают. Между тем, суд на два месяца отправил в СИЗО 21-летнего гражданина Таджикистана, с нападения которого на сотрудников полиции и начались беспорядки. Он не признает себя виновным. Таксисту предъявлено обвинение по двум статьям.
Ранее сообщалось, что всего силовики задержали более 80 человек, которые участвовали в потасовке с полицией и Росгвардией.