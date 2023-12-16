СКР установил 11 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Садовод"

Следственный комитет установил уже 11 человек, причастных к беспорядкам на столичном рынке "Садовод". Шестеро из них доставлены на допрос, остальных разыскивают. Между тем, суд на два месяца отправил в СИЗО 21-летнего гражданина Таджикистана, с нападения которого на сотрудников полиции и начались беспорядки. Он не признает себя виновным. Таксисту предъявлено обвинение по двум статьям.