Илон Маск не верит в существование внеземного разума

Создатель SpaceX Илон Маск считает, что разумной жизни в нашей части галактики Млечный Путь нет, поскольку до сих пор не обнаружено доказательств обратного.

Во время визита в Италию миллиардер напомнил, что итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, в том числе – о существовании внеземного разума. "Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в этой части галактики мы — единственные существа, наделенные сознанием", - сказал Маск.

"Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла", - полагает миллиардер.