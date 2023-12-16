16 Декабря 2023
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Фото: Reuters/Mike Blake

Илон Маск не верит в существование внеземного разума

Создатель SpaceX Илон Маск считает, что разумной жизни в нашей части галактики Млечный Путь нет, поскольку до сих пор не обнаружено доказательств обратного.

Во время визита в Италию миллиардер напомнил, что итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, в том числе – о существовании внеземного разума. "Я не видел доказательств существования инопланетян. Возможно, в этой части галактики мы — единственные существа, наделенные сознанием", - сказал Маск.

"Сознание — это крошечная свеча в кромешной тьме, и мы должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла", - полагает миллиардер.

Теги: илон маск, инопланетяне, вселенная


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