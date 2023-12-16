ООН не может доставить гуманитарную помощь в сектор Газа - представитель
Международные организации не могут доставить гуманитарную помощь в сектор Газа из-за продолжающихся военных действий, заявила представитель ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетта Тума.
По ее словам, сейчас на территории анклава есть 1050 убежищ для беженцев, но этого недостаточно, передает Би-би-си.
БАПОР сейчас может действовать только на юге территории, у границы с Рафахом.