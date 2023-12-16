16 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Таксиста, из-за которого началась потасовка на рынке "Садовод", доставили в суд

В Москве в суд доставили 21-летнего таджикского таксиста, который накануне оказал сопротивление полиции. Из-за этого на рынке "Садовод" началась потасовка между мигрантами и столичными силовиками. По данным СКР, задержано более 80 человек, но обвинение пока предъявлено только таксисту, с которого все и началось.

Следствие просит арестовать таксиста.

"Злоумышленник, находясь на территории торгового комплекса на ул. Верхние Поля, применил физическую силу в отношении сотрудника полиции, а также оскорбил его. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Вину он не признал", - сообщили в столичной прокуратуре.

Теги: таксист, рынок, мигранты, потасовка


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