Обстрел под Шебенкино: один человек пострадал, минометным выстрелом убило 12 коров

В Щебекинском округе Белгородской области под минометный обстрел попала ферма – 12 коров погибло, осколками снарядов посекло крышу фермы. В поселке Красное того же округа беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате пассажир "ГАЗели" получил ранения рук и ноги. Его доставили в центральную районную больницу. Также осколками взрывного устройства повреждены "ГАЗель" и экскаватор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.