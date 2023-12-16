Астраханское предприятие, производящее уникальную геосинтетику, получит 150 млн рублей господдержки

Для резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области — ООО «Гекса-Лотос» такую серьезную господдержку стало возможным получить в рамках совместной программы федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и Фонда развития промышленности Астраханской области.

Договор об этом подписали при участии министра промышленности, торговли и энергетики региона Ильи Волынского, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проект предусматривает софинансирование со стороны завода в 60 млн рублей. Таким образом, суммарно на модернизацию мощностей и закупку нового оборудования направят 210 млн рублей.

«Средства предоставляются на увеличение мощностей ООО «Гекса-Лотос». В рамках проекта создадут более 100 новых рабочих мест», – пояснил Илья Волынский.

«Гекса-Лотос» производит уникальные геосинтетические материалы для дорожно-строительной отрасли России и зарубежья.