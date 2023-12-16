16 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Астраханское предприятие, производящее уникальную геосинтетику, получит 150 млн рублей господдержки

Для резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской области — ООО «Гекса-Лотос» такую серьезную господдержку стало возможным получить в рамках совместной программы федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и Фонда развития промышленности Астраханской области.

Договор об этом подписали при участии министра промышленности, торговли и энергетики региона Ильи Волынского, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проект предусматривает софинансирование со стороны завода в 60 млн рублей. Таким образом, суммарно на модернизацию мощностей и закупку нового оборудования направят 210 млн рублей.

«Средства предоставляются на увеличение мощностей ООО «Гекса-Лотос». В рамках проекта создадут более 100 новых рабочих мест», – пояснил Илья Волынский.

(2023)|Фото: astrobl.ru

«Гекса-Лотос» производит уникальные геосинтетические материалы для дорожно-строительной отрасли России и зарубежья.

Теги: Фонда развития промышленности Астраханской области, фрп, господдержка, геосинтетика


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